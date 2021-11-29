banner583
22 0
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
9 0
 
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
42 0
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
75 0
Alpine A110 şimdi daha güçlü
Alpine A110 şimdi daha güçlü
45 0
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
18 0
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
26 0
banner661
banner726

Çarşamba hafif, pazar ve pazartesi sağanak bekleniyor

banner476

banner714
Çarşamba hafif, pazar ve pazartesi sağanak bekleniyor
banner721

Meteoroloji Dairesi, çarşamba sabahı hafif yağmur, pazar ve pazartesi günleri ise sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık  tahmin raporuna göre, hava yarın parçalı çok bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, çarşamba günü parçalı bulutlu, günün ilk saatleri hafif yağmurlu, perşembe günü açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma günü parçalı çok bulutlu, cumartesi günü çok bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 23- 26 derece, diğer günlerde ise 19-22 derece dolaylarında seyredeceği, rüzgarın yarın Güney ve Batı, çarşamba günü Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği kaydedildi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.