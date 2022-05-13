Çarliston biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 6 Mayıs - 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
Tarım Dairesi açıklamasına göre, ithal ürünlerde 33 numunede 33 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.
Yerli ürünlerde 21 numunede 20 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürünün hasadı ertelendi.
Alsancak sakinlerinden Mustafa Musti’ye ait çarliston biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulandı.
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Yeşil Erik
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Domates
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Domates
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Can Erik
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|M.Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|Selgün Tic.
|İthal
|Domates
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Domates
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Pinky Lady
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Domates
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Armut
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Granny Smith
|Temiz
|Gürsel İlerici
|İskele
|Enginar İhra.
|Temiz
|Gürsel İlerici
|İskele
|Enginar İhra.
|Temiz
|İlyas Kırmızı
|Gazimağusa
|Rokka
|Temiz
|İlyas Kırmızı
|Gazimağusa
|Maydanoz
|Temiz
|Ufuk Potak
|Gazimağusa
|Kapya Biber
|Temiz
|Ufuk Potak
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|Ali Güder
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|Doğan Şahan
|Mevlevi
|Marul
|Temiz
|Doğan Şahan
|Mevlevi
|Hıyar
|Temiz
|Nafi Cengiz
|Serhatköy
|Domates
|Temiz
|Hasan Yılmaz
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Atalay Canveren
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|İbrahim Kaygül
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Seyfettin Yalçın
|Tatlısu
|Üzüm
|Temiz
|Seyfettin Yalçın
|Tatlısu
|Yeşil Çarli
|Temiz
|Rıfat Ateş
|Tatlısu
|Fasulye
|Temiz
|Derya Ateş
|Tatlısu
|Üzüm
|Temiz
|Ceyda Yarıcıoğlu
|Tatlısu
|Hıyar
|Temiz
|Mustafa Musti
|Alsancak
|Çarliston Biber
|Hasat Erteleme
|Caner Safel
|Alsancak
|Dolmalık Biber
|Temiz
|Mustafa Musti
|Alsancak
|Roka
|Temiz