Çarliston biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 6 Mayıs - 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

Tarım Dairesi açıklamasına göre, ithal ürünlerde 33 numunede 33 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.

Yerli ürünlerde 21 numunede 20 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürünün hasadı ertelendi.

Alsancak sakinlerinden Mustafa Musti’ye ait çarliston biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulandı.

