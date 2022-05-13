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Çarliston biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Çarliston biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 6 Mayıs - 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

Tarım Dairesi açıklamasına göre, ithal ürünlerde 33 numunede 33 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.

Yerli ürünlerde 21 numunede 20 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürünün hasadı ertelendi.

Alsancak sakinlerinden Mustafa Musti’ye ait çarliston biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulandı.
 

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz
Bekir Cura İthal Domates Temiz
Bekir Cura İthal Armut Deveci Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz
Cahide Kılıç İthal Can Erik Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
M.Hacı Ali Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
Selgün Tic. İthal Domates Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Pinky Lady Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Domates Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Armut Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
Gürsel İlerici İskele Enginar İhra. Temiz
Gürsel İlerici İskele Enginar İhra. Temiz
İlyas Kırmızı Gazimağusa Rokka Temiz
İlyas Kırmızı Gazimağusa Maydanoz Temiz
Ufuk Potak Gazimağusa Kapya Biber Temiz
Ufuk Potak Gazimağusa Hıyar Temiz
Ali Güder Gazimağusa Hıyar Temiz
Doğan Şahan Mevlevi Marul Temiz
Doğan Şahan Mevlevi Hıyar Temiz
Nafi Cengiz Serhatköy Domates Temiz
Hasan Yılmaz Yeşilırmak Çilek Temiz
Atalay Canveren Yeşilırmak Çilek Temiz
İbrahim Kaygül Yeşilırmak Çilek Temiz
Seyfettin Yalçın Tatlısu Üzüm Temiz
Seyfettin Yalçın Tatlısu Yeşil Çarli Temiz
Rıfat Ateş Tatlısu Fasulye Temiz
Derya Ateş Tatlısu Üzüm Temiz
Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Hıyar Temiz
Mustafa Musti Alsancak Çarliston Biber Hasat Erteleme
Caner Safel Alsancak Dolmalık Biber Temiz
Mustafa Musti Alsancak Roka Temiz
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