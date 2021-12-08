“Çare arıyoruz”

Başbakan Sucuoğlu, TL’nin döviz karşısında değer kaybına karşı eldeki imkanlarla sorunları çözmeye çalıştıklarını ve çareler aradıklarını belirtti



Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkede pandeminin etkilerinin devam ettiğini, TL’nin döviz karşısında değer kaybından kaynaklı sorunlar bulunduğunu söyleyerek, eldeki imkanlarla sorunları çözmeye çalıştıklarını, çareler aradıklarını belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili, KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki sendika temsilcilerini kabul etti.

TL’nin döviz karşısında değer kaybından dolayı yaşanan sıkıntılara değinen Sucuoğlu, “Genel bir sıkıntılı sürecin içindeyiz” dedi.

Bu zor sürecin işbirliği ve istişare yapılarak geçirilmesi gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Bu gemide hep birlikteyiz” diye konuştu.

Vergi değişiklikleriyle ilgili yasa tasarısı konusunda ilgili bakanla fikir teatisinde bulanacaklarını belirten Sucuoğlu, asgari ücretle ilgili de bakanla görüşeceklerini ifade etti.

Hür-İş Başkan Vekili, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, son günlerde yapılan zamlar karşısında emekçilerin alım gücünün düştüğünü hayat pahalılığının arttığını söyledi.

Vergi düzenlemesine yönelik değişiklik içeren yasa tasarısının, vergilerin artmasını ve yüzde 10’luk özel vergi indiriminin sıfıra çekilmesini içerdiğini dile getiren Serdaroğlu, bu tasarıyı kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.



