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“Canlı yakalansak da kendimizi öldürecektik”

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Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan: “Komutanlarımız, bize Çanakkale'de Mustafa Kemal Atatürk gibi ölmeyi emretmişlerdi. Rumların eline sağ geçmemek için canlı yakalansak da kendimizi öldürecektik”

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“Canlı yakalansak da kendimizi öldürecektik”
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Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, Türkiye'de öğrenciyken direnişe katılmak üzere Kıbrıs'a geldiklerini belirterek, 5 Ağustos 1964'ten itibaren Rumların, ordu, polis ve Ada'yı Yunanistan'a bağlamak üzere kurulan EOKA terör örgütü vasıtasıyla Erenköy'e büyük bir saldırı başlattıklarını söyledi.
Erenköy Direnişi'nin 8 Ağustos'a kadar sürdüğünü anlatan Arıkan, "Erenköy direnişi, Kıbrıs Türklerinin Çanakkale'sidir. Dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim gören 700-800 kadar üniversite öğrencisi direnişe katıldı. Komutanlarımız, bize Çanakkale'de Mustafa Kemal Atatürk gibi ölmeyi emretmişlerdi. Rumların eline sağ geçmemek için canlı yakalansak da kendimizi öldürecektik. Şehadetin yöntemi bize kalmıştı. Nasıl Çanakkale geçilmediyse Erenköy de düşmedi ve teslim olmadı." şeklinde konuştu.
Arıkan, Erenköy Direnişi sırasında Rum ablukası yüzünden açlığa mahkum edildiklerini, yemek ve diğer malzemelere ihtiyaçlarının olduğu halde Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle o dönemki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan 3. Makarios'un gönderdiği gıda yardımını kabul etmediklerini dile getirdi.
Türkiye'nin Erenköy'deki direnişe katılan Kıbrıs Türklerini kurtarmak üzere 8 Ağustos 1964'te başlattığı hava operasyonunda ilk önce bölgeye keşif uçaklarının geldiğini anlatan Arıkan, "İlk uçaklar, zannedersem bir Rum hücumbotunu batırdıktan sonra biraz uçup gitti. Bizde derin bir umutsuzluk oluştu. Sonra uçaklar tekrar gelince büyük sevinç duyduk. Operasyonun başlamasında rahmetli Rauf Raif Denktaş'ın Türkiye'deki yöneticilere yazdığı son mektup etkili olmuştu." diye konuştu.
 
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