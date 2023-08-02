1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı. GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu vurguladı: “Kıbrıs Türk Halkının huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için geçmişte olduğu gibi bugün de canımızı seve seve feda etmeye hazırız”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede, Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlamaları, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da düzenlenen törenlerle başladı. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulması ile başladı. Bu çerçevede, sırasıyla GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende; GKK Komutanı Topaloğlu Anıt Özel Defteri’ni imzaladı, Piyade Kurmay Yüzbaşı Tuğkan Yavuz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Anıl Özel Defteri’ne şöyle yazdı:“Ulu Önder Atatürk,Bugün Kıbrıs’ın atalarımızca fethedilmesinin 452’nci, Türk’ün inanç ve desteğiyle kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci kuruluş yıl dönümüne Kıbrıs Türkü’nün özgür ve bağımsız bir ülkeye ulaşmasının haklı gurur ve mutluluğunu yaşayarak huzurundayız. Uzun yıllar baskı ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türk Halkı; bağımsızlık ve varoluş mücadelesinde Anadolu’yu gün ve gün takip ederek, temellerini Atatürk ilke ve inkılaplarının üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Bu kutsal Türk ülkesini göstermiş olduğun muhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çalışmaktadır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli olarak; gösterdiğin hedefe ulaşmak için senin ilkelerinin ışığıyla ilerlemekteyiz.Kıbrıs Türk Halkının huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için geçmişte olduğu gibi bugün de canımızı ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ düsturu ile seve seve feda etmeye hazırız.Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğilirken, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.”