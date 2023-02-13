Canımızdan can koptu

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında yaşamını yitiren son 13 KKTC vatandaşı dün toprağa verildi

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesinden; Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz, Mustafa Sabancı ve Ali Karasel son yolculuğuna uğurlandı.Yüzlerce insanın katıldığı Mağusa'daki Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınan ikindi namazında göz yaşları durmadı, aile yakınları fenalaştı.Bayraklara sarılı halde camiye getirilen cenazeler, askerler tarafından taşındı.Elvin Çavdır, Evren Çavdır ve Havva Balcı Çavdır Gazimağusa’da, Osman Çetintaş ve Havin Kılıç Yeniboğaziçi’nde ve Bedriye Yeniçeri ile Ecem Yeniçeri Dörtyol’da öğle namazından sonra gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.İkindi namazından sonra Ali Karasel, Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz ve Mustafa Sabancı Gazimağusa’da; Perihan Çetiner ise Atlılar’da defnedildi.Osman Çetintaş ve Havin Kılıç, Yeniboğaziçi Kabristanlığı’na defnedildiAdıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden öğretmen Osman Çetintaş ile öğrenci Havin Kılıç, Yeniboğaziçi Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniboğaziçi Kabristanlığı’na defnedildi.Öğretmen Osman Çetintaş ile öğrenci Havin Kılıç da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.