“Canımı, kanımı, her şeyimi enkazın altına gömdüler"

Türkiye'deki deprem felaketinde Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden canlarımızdan Hayal Gençalioğlu'nun babası Yaşar Kemal Gençalioğlu, Twitter hesabından duygularını şöyle paylaştı:

“Eskisi gibi değilim olmayacam da. Benim bir yanımı, canımı, kanımı, herşeyim Adıyaman’da enkazın altına gömdüler. Bir canım kaldı oda yarım...

