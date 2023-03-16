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“Canımı, kanımı, her şeyimi enkazın altına gömdüler"

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“Canımı, kanımı, her şeyimi enkazın altına gömdüler"
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Türkiye'deki deprem felaketinde Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden canlarımızdan Hayal Gençalioğlu'nun babası Yaşar Kemal Gençalioğlu, Twitter hesabından duygularını şöyle paylaştı:
“Eskisi gibi değilim olmayacam da. Benim bir yanımı, canımı, kanımı, herşeyim Adıyaman’da enkazın altına gömdüler. Bir canım kaldı oda yarım...
 
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