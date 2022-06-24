Fuat Oktay ile yangın bölgesinde incelemede bulunan Tatar, 12 bin dönümlük bir alanın yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Can kaybı olmaması tesellimizdir” dedi

KKTC’ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devam eden yangını incelemek üzere Mersinlik bölgesine gitti.

Havalimanı’nda bekleyen askeri helikopterle bölgeye giden Oktay’a Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yangın bölgesini ziyareti sırasında Sivil Savunma Mobil Kriz aracında bilgi aldı.

Tatar, 12 bin dönümlük bir alanın yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Can kaybı olmaması tesellimizdir. Devletimiz tüm olanaklarıyla buradadır ve gereken yapılmaktadır, yapılacaktır” dedi.

Yangına, karadan müdahalenin gece boyunca sürdüğünü, sabah saatlerinden itibaren de koordinasyon içinde havadan müdahalenin de yeniden başladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ilgili tüm birimlerin görev başında olduğunu ve büyük bir fedakârlıkla alevlerle mücadele edildiğini kaydetti.

Ardahan-Topçuköy-Mersinlik-Tatlısu bölgelerinde 18 kilometrelik bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; alevlerin yer yer devam ettiğini, önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nın girişimleri sonucu Güney Kıbrıs’tan gönderilen yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de havadan müdahaleye devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Şiddetli rüzgâr nedeniyle maalesef 12 bin dönümlük bir alan yanmıştır. Bununla birlikte can kaybı olmaması, tesellimizdir. Devletimiz tüm olanaklarıyla buradadır ve gereken yapılmaktadır, yapılacaktır” dedi.

Fuat Oktay da, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye’nin Marmaris bölgesinde de ciddi bir yangınla mücadele ettiğini hatırlattı.

“Yangın, ciğerlerimizin yanması demek” ifadelerini kullanan Oktay, “Tüm gücümüzle yangınların söndürülmesi için çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar her zaman KKTC’nin yardımına koştuk. Toplamda 4 uçak 4 helikopter yangına müdahale ediyor. Tüm gücümüzle yangınları söndürmek için çalışıyoruz, kontrol altına almak için çalışıyoruz” dedi.

Oktay, Yangınların çoğunun ya sabotaj veya insan ihmali olduğuna da işaret ederek, sabotajı önlemenin devletin görevi olduğunu, ancak insan ihmalini önlemek için herkese görev düştüğünü vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yangını yakından takip ettiğini, az önce aldıkları brifing sırasında arayıp bilgi verdiklerini anlatan Oktay, Erdoğan’ın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti, dayanışma belirtti, Kıbrıs Türk halkıyla bir olduklarını vurguladı.

