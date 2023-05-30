Can alan kazada yürek burkan detay

Güzelyurt-Bostancı yolunda önceki gün bisikletiyle seyrederken otobüsle çarpışarak yaşamını yitiren 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu, 25 gün önce yaşanan benzer bir kazanın ardından "Trafikte biz de varız" mesajını paylaşmıştı

Güzelyurt-Bostancı yolunda önceki gün bisikletiyle seyrederken otobüsle çarpışarak yaşamını yitiren 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu, Lefkoşa'da "ödül Lü Ürünler isimli el sanatları mağazası işletiyordu.Demircioğlu bir bisiklet tutkunuydu. Günlük hayatının bir parçası olan bisiklet ile sportif etkinliklere de katılan Ödül Demircioğlu, Atletizm Federasyonu'nun geçtiğimiz yıl 22 Mayıs tarihinde İskele Long Beach bölgesinde düzenlediği "Gençlik Festivalinde 3'üncülük elde etmişti.Demircioğlu'nun sosyal medya hesabı, bisikletiyle gittiği rotalar ve katıldığı etkinliklere ilişkin yaptığı paylaşımlarla dolu...3 Mayıs'ta yaptığı bir paylaşım ise yaşamına mal olan kazanın bir benzerine olan isyanıydı.Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan 21 yaşındaki bisiklet sürücüsü Göksu Özcezarlı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Ödül Demircioğlu, 'Trafikte biz de varız" mesajını paylaşmıştı.Demircioğlu, 25 gün sonra benzer bir olayda hayatını kaybetti.Ödül Demircioğlu geride biri kız, biri erkek iki evlat ve gözü yaşlı bir eş bıraktı. Er Reklamcılık'ın sahibi olan eşi Deniz Demircioğlu, Ödül Demircioğlu'nun ardından "30 yıllık birliktelik böyle bitmemeliydi " diyerek, hüzün dolu bir paylaşım yaptı.Öte yandan Ödül Demircioğlu bugün son yolculuğuna uğurlanacak.Demircioğlu’nun cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.