Çam kese böcekleri ile mücadelede işbirliği güçlendi

Çam kese böcekleri ile mücadelede Orman Dairesi ile YDÜ Ziraat Fakültesi iş birliğine Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nden destek geldi

Bu yıl özellikle artan yoğunlukları ile çam ağaçlarına ve orman alanlarına büyük zararlar veren çam kese böcekleri ile entegre bir şekilde mücadele yürütülebilmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi geçtiğimiz günlerde iş birliği protokolü imzalamıştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş ve Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden; Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’i makamında ziyaret ederek, çam kese böceklerine karşı oluşturulan iş birliğini genişletti.

Toplantının ardından Başkan Fırat Ataser, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin, çam kese böcekleriyle mücadelede “tel kafes uygulama” konusunda destek vereceğini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi bilimsel danışmanlığında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi’nin yürüttüğü entegre mücadele yöntemlerinden tel kafes uygulamasına Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi destek verecek. Kafeslerin yapımını üstlenen belediye, hazırlanan kafesleri Lapta, Alsancak, Geçitkōy, Çamlıbel ve Akdeniz ormanlarında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin önereceği bölgelere yerleştirecek.

Yerleştirilecek tel kafesler ise çam kese tırtıllarına bulaşarak gelişimini engelleyen yararlı böcekler için korunaklı bir şekilde çoğalacakları yuva işlevi görecek. Çam kese böceklerine karşı, birden fazla parazitoit böcek (Diptera ve Hymenoptera takımından bazı faydalı böcekler) türü olduğu biliniyor. Bu böcekler tel kafes metodu kullanılarak çoğaltılacak ve ekolojik dengeye zarar vermeden mücadele olanağı sağlayacak.

