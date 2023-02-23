Çam kese böceğiyle mücadelede önemli iş birliği

YDÜ Ziraat Fakültesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi, ormanlara büyük zarar veren “çam kese böceği” ile mücadele için iş birliği protokolü imzaladı

Bahar aylarının yaklaşmasıyla, çam ağaçlarının olduğu bölgelerde yoğun kümeler halinde üreyen çam kese böcekleri, çam ağaçlarındaki sürgünlerini yiyerek çoğalırken ormanlara da büyük bir zarar veriyor. Akdeniz havzasında görülen bu böcekler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de oldukça yaygın.

Çam ağaçlarında yarattıkları tahribatla ormanlara zarar veren çam kese böcekleri, insanlar için de risk oluşabiliyor. Böceklere temas edilmesi halinde yoğun kaşıntılara neden olan alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Birbiri ardına uzun kuyruklar oluşturarak yolculuk yaptıkları için özellikle küçük çocukların ilgisini çekebilen çam kese böcekleri, alerjik yatkınlığı olan çocuklarda ciddi riskler yaratabiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi, orman zararlılarından “çam kese böceği” ile mücadele için bilimsel iş birliği protokolü imzalayarak bu böceklerin ormanlar üzerinde yarattığı tahribatın önüne geçmeyi hedefliyor. 5 yıl sürecek bu protokol ile çam kese böcekleriyle gerçekleştirilecek mücadele sürecinde toplanan veriler uygulanan mücadele yöntemlerinin başarı oranlarını da ortaya çıkaracak.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi arasında imzalanan “Çam Kese Böceği Entegre Mücadele Bilimsel İş Birliği Protokolü” ile KKTC orman alanlarında çam ağaçlarında büyük zararlara sebep olan çam kese böceklerinin populasyonlarının tespit edilmesi, entegre mücadele yöntem ve esaslarının geliştirilmesi, Orman Dairesi personeline yönelik eğitim programları geliştirilmesi ve Yakın Doğu Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin projenin bilimsel araştırma kısmında aktif olarak görev alması amaçlanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş’in imzalarıyla yürürlüğe giren protokolle çam kese böceği ile uzun süreli ve bilimsel bir mücadele hedefleniyor.

