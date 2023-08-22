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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, KTSO yetkilileriyle görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, KTSO yetkilileriyle görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gardiyanoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak amaçlarının çalışma hayatını bire bir etkileyen odalarla ilişkileri ilerletmek olduğunu kaydetti. Çalışma hayatıyla ilgili yapılması gerekenler konusunda çalışma başlatıldığını söyleyen Gardiyanoğlu, bu amaçla Müteahhitler Birliği, KTSO ve Kıbrıs Türk Ticaret Odasıyla bir  toplantı planladıklarını belirtti.

Bakanlık olarak çalışma hayatıyla ilgili eksikliklerin farkında olduklarını söyleyen Gardiyanoğlu, “Sizin önünüzün açılması, ülke ekonominin önünün açılması anlamına gelir” dedi.
 -Bahçeci
Sercan Görgüner Bahçeci de oda olarak beklentilerinin, bakanlıkla yakın ilişkilerin ilerletilmesi olduğunu ifade etti.
KTSO’nun 2 bin 100 üyesi ve üyelerinin de 15 bin çalışanı  bulunduğunu kaydeden Bahçeci, oda olarak amaçlarının istihdam ve ekonominin gelişmesi olduğunu söyledi.
Bahçeci, Gardiyanoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.
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