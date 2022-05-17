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“Çalışma prensibimde halkın mutlu olması var”

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Sağlık Bakanı Altuğra, çalışma prensibinde halkın mutlu olması olduğunu vurguladı

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“Çalışma prensibimde halkın mutlu olması var”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bakanlık binasında görev yapan personel ile tanıştı. 
Bakanlık personeli ile sohbet eden Bakan Altuğra yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Çalışma prensibinde halkın mutlu olması olduğunu belirten Altuğra, bu güzel çalışma enerjisiyle halkımıza en iyi hizmetin sunulacağından emin olduğunu ifade etti.
Her emek kutsaldır ancak sağlık hizmetini gönülden sunabilmek, insana verilen değerin en önemli göstergesidir diyen Bakan Altuğra, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde gösterilen üstün gayret ve özveri için tüm personele teşekkür etti.
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