Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü

“Asistanım olur musun” projesiyle kadınların ekonomik hayatta sadece katılımcı değil, aynı zamanda yön verici olması hedefleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) arasında yönetici asistanlığı eğitimleri projesi kapsamında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Yönetici asistanlığı mesleğini seçen ve bu konuda eğitim almak isteyen KKTC yurttaşı kadınların eğitiminin sağlanması, günün koşullarına ve iş hayatı yapısına uygun becerilerin öğretilmesi ve bu alandaki gelişimlerine yardımcı olarak istihdama katılımlarının sağlanmasını amaçlayan protokole GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu imza koydu.

Çalışma Bakanlığında gerçekleşen imza töreni öncesi konuşan Kavuklu, GİKAD olarak başlattıkları tüm projelerin ilerletilip sonuca ulaştırılmasına çalıştıklarını, “Asistanım olur musun” projesiyle kadınların ekonomik hayatta sadece katılımcı değil, aynı zamanda yön verici ve karar verici de olmasını arzuladıklarını belirtti.

Ayrıca istihdam edilecek çalışanların sosyal haklarının Bakanlık tarafından teşviklerle desteklenecek olmasının projeyi daha önemli hale getirdiğini de dile getiren Kavuklu, ekim ayında eğitimlerin başlayacağını ve söz konusu projelerin devamının geleceğini de ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da görevi devraldığı gün başlatılan hiçbir projenin yarım bırakılmayacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, kadının iş hayatında ve siyasetteki önemini çok iyi bildiğini ve üst kademe yönetimlerinde kadınların olması gerektiğine inanan bir kişi olduğunu belirtti.

Bakan olarak imzaladığı ilk protokol olduğuna vurgu yapan Gardianoğlu, protokolün hayırlı olmasını diledi.

