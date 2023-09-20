Çalışma Affı geliyor

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, ülkedeki kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması için önümüzdeki ay “Çalışma Affı” yapılacağını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkedeki kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması için önümüzdeki ay “Çalışma Affı” yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye’de 6 Şubat’ta gerçekleşen “asrın felaketinden” sonra ülkedeki çalışma hayatının da etkilendiğini, Türkiye’ye işgücü anlamında bir geri dönüşün yaşandığını söyledi.

İşgücü açığının kapanması için üçüncü uyruklu ülkelerden KKTC’ye işçi akını başladığını kaydeden Gardiyanoğlu, çalışma hayatında denetim ve kayıt dışılık ile ilgili ciddi atılımları olacağını kaydetti.

Ülkedeki kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması için önümüzdeki ay bir çalışma affının yapılacağını söyleyen Gardiyanoğlu, “Bu affın diğer aflardan en büyük farkı, çalışan bir işveren üzerinden, işvereniyle birlikte bakanlığımıza gelip af için başvurabilecek. Af kapsamındaki işverenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini bakanlık denetleyecek” dedi.

Yürürlüğe girecek olan af sona erdikten sonra tüm ekonomik örgütleri ziyaret edeceklerini kaydeden Gardiyanoğlu, “Aftan sonra ekonomik örgütlerimizi ziyaret ederek bakanlık olarak vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileyeceğiz. Çünkü tam saha tüm ada çapında 6 ilçede denetimlere başlayacağız. Bu süreç içerisinde hala daha ısrarla kayıt dışı çalışma hayatını devam ettirmek isteyen işverenlerimiz varsa yasalar çerçevesinde gereken cezaları alacak” ifadelerini kullandı.

