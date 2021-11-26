“Çalışanlar açlığa mahkum edildi”

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı: “Asgari Ücret, yeniden belirlenmeli, hayat pahalılığı ödeneği her iki ayda bir ödenmeli”





Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, akaryakıta, gaza ve bütün tüketim maddelerine yapılan zamlar ve TL’nin değer kaybı ile halkın alım gücünün nerdeyse yarı yarıya azaldığını kaydetti ve hükümetin bu soruna ivedilikle çözüm üretmesini istedi.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, özellikle Asgari Ücretle özel sektörde çalışanların tamamen açlığa mahkum edildiğini savundu ve Asgari Ücretin günün koşullarına uygun olarak, yeniden belirlenmesi, bütün çalışanlara ve emeklilere hayat pahalılığı ödeneğinin de geçmişte olduğu gibi her iki ayda bir ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Devlet makamlarında olanların mazeret üretme hakkı olmadığını kaydeden Bıçaklı, sorunlara çare üretmeyenlerin istifa etmesi gerektiğini belirtti.



