Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor.
Salih Sarpten Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.
Salih Sarpten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilgi birikimini, azmini, çalışma deneyimini ve birlik, mücadele, dayanışma ruhunu CTP’nin nitelikli kadrolarında dahil etmek için yola çıktığını belirtirken, “Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız.” Dedi.
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