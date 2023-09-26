Çağdaş Müzik Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Başkan yeniden Ersin Tünay

Çağdaş Müzik Derneği (ÇMD), 5. Olağan Genel Kurulu Küçük Kaymaklı’daki dernek binasında yapıldı. Ersin Tünay yeniden başkan seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul, Divan Başkanı Tevfik Direnç’in konuşması ile açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Dernek Başkanı Ersin Tünay faaliyet ve mali raporu aktardı. Yapılan oylama sonucu faaliyet ve mali rapor oy birliği ile kabul edilerek, aklandı.

Daha sonra Dernek Başkanı Tünay, Başkan ve Yönetim Kurulu ile Disiplin ve Denetleme Kurullarında yer alan isimleri okuyarak, oylamaya sundu. Başkan, Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulları oy birliği ile kabul edildi.

Olağan Genel Kurul, dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından kapanış konuşması ile sona erdi. Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler şöyle:

“Dernek Başkanı: Ersin Tünay, Asbaşkan: Ayşe Göktaş, Yazman: Kadriye Karaoğlan, Sayman: Sergül Tümer, Faal Üyeler: İnsel Topal, Nilay Pınardan, Hüsnü Şahin, Yedek Üyeler: Ufuk Soykut -Akile Haşimoğlu.”

Disiplin Kurulu’ndaki isimler ise şu şekilde:

“Başkan: Şerife Gürtekin, Yazman: Ayşe Hançer, Üye: Metin Pastırmacıoğlu, Yedek Üye: Kezban Kanlı.”

Denetleme Kurulu’ndaki isimler ise şöyle:

“Başkan: Ayşegül Taşpınar, Yazman: Ceyda Özsağıroğlu, Üye: Fazilet Bakıroğlu, Yedek Üye: Yıldan Hançerlioğlu.”