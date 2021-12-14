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Büyük ayıp

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Turunçlu köyü meydanındaki Dr. Fazıl Küçük Parkı içinde bulunan Dr. Küçük heykelinin birileri tarafından kırılan kolunun bu şekilde bırakılması tepkiye neden oldu

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Mesarya bölgesi köylerinden Turunçlu köyünde bulunan Dr. Fazıl Küçük Parkı içindeki kahve içen Dr. Küçük heykelinin bir kolunun kırık olması, duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu.
Uzun yıllar önce yapılarak Turunçlu köyü muhtarlığına verilen Dr. Fazıl Küçük heykelinin kolu kırık şekilde bırakılması büyük bir saygısızlık olarak nitelendirildi. Özgürlük ve varoluş mücadelesi liderimiz Dr. Küçük’ün heykelinin neden düzeltilmediğini sorgulayan vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.
Geçtiğimiz günlerde köye ziyarete giden Hüseyin Çakır isimli vatandaşımız köy meydanında bulunan park içindeki Dr. Fazıl Küçük'ün heykelinin yanına oturduğu zaman gördüğü manzara karşısındaki yaşadığı şoku şu şekilde paylaştı:
“Turunçlu köyüne gittim. Köy meydanında Vadili Belediyesi tarafından organize edilen parktaki Dr. Fazıl Küçük'ün heykelinin yanına oturdum. Bir de ne göreyim! Eli yok. Kırmışlar kaybetmişler! Bu kadarı da olmaz be gardaş! Bu ne büyük bir saygısızlıktır! Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun Milli Mücadele Liderimiz Dr. Fazıl Küçük!”
PARKTA ELEKTRİK YOK
Dr. Fazıl Küçük parkının yıllardır projelendirilmesine karşın parkın gece aydınlatılması için elektrik olmaması başta köylüler olmak üzere bölge halkının tepkisine neden oluyor.
Burada elektrik olmaması nedeniyle Dr. Küçük heykelinin kolunun geceleyin birilerinin çarpması sonucu kırıldığı düşünülüyor.
VADİLİ BELEDİYESİ NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR?
Bölge sakinleri ve duyarlı vatandaşlarımız Turunçlu köyünün bağlı olduğu  Vadili Belediyesi’nin kontrolünde bulunan Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın içinde bulunan heykelin bu şekilde kırık kollu olarak bırakılmasına tepki göstererek “Vadili Belediyesi bu duruma neden müdahale etmiyor? Bu heykelin yerine yeni bir heykel yapmak çok mu zor?” diyerek belediyeyi göreve davet ettiler.
 
 
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