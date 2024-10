Büyük Av pazar günü başlıyor

Büyük Av Mevsimi 3 Kasım Pazar günü başlıyor.Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Büyük Av Mevsiminde, doğaya duyarlı şekilde avlanalım” denildi ve tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağını, yasada belirtilen kurallara uymayanlar aleyhinde yasal işleme gidileceğini hatırlattı.KKTC Avcılık Federasyonu da, “Avcılığın yasa ve kurallara bağlı olduğu gibi, doğadaki etik kurallara ve vicdanımıza da bağlı olduğunu hatırlatarak, onaylanan av mevsimlerinin avcı camiasına hayırlı olmasını, kazasız belasız av günleri geçirilmesini dileriz” dedi.2024 yılı Büyük Av Mevsimi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan av haritasında, avcıların toplam 12 av gününde avlanabileceği, avlayabilecekleri av hayvanları, uymaları gereken kurallar ile hangi bölgelerin avlanmaya açık veya kapalı olduğunun belirtildiği ifade edilen PGM açıklamasında, şu uyarlar yapıldı:“Güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmak suretiyle, Baraj ve göletlere beş yüz (500) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle, Meskun mahallere iki yüz elli (250) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle, Motorlu araçtan ateş etmek suretiyle, Yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında avlanmak, Üç’ten (3) fazla ve/veya kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle avlanmak ve Av hayvanları dışında başka bir hedefe ateş etmek yasaktır.Ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak veya asfalt yola 50 (elli) metre mesafeden daha fazla arazi içerisine girilemez. 50 (elli) metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidilir. Araçlar ava kapalı bölgelere park edilemez. Salon araçlar ile arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve biçerdöver dahil hiçbir tarım aracında, kamyon dahil hiçbir iş aracında ve ATV tipi araçlarda av tüfeği bulundurulamaz ve taşınamaz. Bu araçlar, av amaçlı kullanılamaz.Yasada belirtilen sınırlar içinde olsa dahi, kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü ve ayrıca, her av günü için yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf veya görüntüyü kamuya açık şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında sergilenemez ve yayınlanamaz.Avcıların, av günlerinde sabah saat 04:00’dan önce ve akşam 19:00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmeleri yasaktır.Av tüfekleri, araçların bagajında kırık iki parça halinde ve kılıf veya kutu içerisinde, bagajsız araçlarda ise yine kırık iki parça halinde kılıf veya kutu içerisinde, kabinde veya yük kısmında taşınır. Kabin içinde veya bagajda, kırık iki parça olsa bile kılıf veya kutu dışında av tüfeği taşınamaz.Adlarına kayıtlı ateşli silah kayıt belgesi, geçerli tasarruf ve avlanma ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf etmek, taşımak ve aynı zamanda avlanmak suçtur.GKRY menşeili fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle avlanmak suçtur.Av ruhsatı alan bir kişinin, hiçbir av döneminde saat 00:00’dan önce, kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarması ve aracında taşımasının suç olduğunu bir kez daha hatırlarız.”Büyük Av Mevsiminde avlanabilecek av hayvanı türleri ise şöyle:“Ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan.Bir avcı Büyük Av Mevsiminde her av günü için, yukarıda belirtilen hayvanlardan toplamda en fazla kırk (40) adet olmak üzere, En fazla; bir (1) adet tavşan, beş (5) adet keklik veya turaç, sekiz (8) adet çulluk, beş (5) adet sülün, sekiz (8) adet fassa ve yirmi (20) adet cikla avlayabilir.”Polis Genel Müdürlüğü, 3 Kasım Pazar günü başlayacak olan 2024 yılı Büyük Av Mevsimi kapsamında, tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağını ve yasada belirtilen kurallara uymayanlar aleyhinde yasal işleme gidileceğini hatırlattı.PGM, tüm avcıları yasalara uymaya ve av haritasında belirtilen ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu şekilde avlanmaya çağırdı, “Kazasız bir av sezonu geçirilmesini temenni ederiz” dedi.-KKTC Avcılık Federasyonu da bilgilendirme yaptıDigital av haritasına https://www.google.com/maps/d/edit adresinden ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, Büyük Av Mevsimi tarihlerinin; 3, 10, 17, 24 Kasım, 1, 8, 15, 22, 25 ve 29 Aralık 2024 ile 1,5 Ocak 2025 olmak üzere toplam 12 gün olduğu kaydedildi.Büyük Av Mevsiminde avlanacak av hayvanlarının; ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan olduğu, bunların dışında herhangi bir av ve yabani kuşun avlanamayacağı belirtildi.Büyük Av Mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla 1 (bir) tavşan, 5 (beş) adet keklik veya turaç, 8 (sekiz) adet çulluk, 5 (beş) adet sülün, 8 (sekiz) adet fassa, 20 (yirmi) adet Cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 (Kırk) adet av hayvanı avlayabilir.3 Kasım tarihinden sonra cep bölgelerde köpek gezdirilmesinin yasak olacağı hatırlatılan açıklamada, cep bölge haritası da https://www.google.com/maps/d/viewer şeklinde paylaşıldı ve “Tüm camiamıza kurallara uyarak kazasız av günleri dileriz” denildi.Büyük Av Haritasında işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelere ek olarak; Baraj ve göletlerin 500 metre, Meskun mahallerin 250 metre, Piknik alanlarının 300 metre, Taşkent köyü üzerinde kayalıklara çizilmiş KKTC bayrağının 200 metre, Taşkent Doğa Parkının 200 metre, Merkezi cezaevi binalarının 200 metre, Haspolat arıtma tesislerinin 200 metre, Tüm atış poligonlarının 200 metre, Yeni Ercan havalimanı pist inşaatının 200 metre, Üniversitelerin 200 metre, Resmileşmiş ağıl bölgelerinin 200 metre, Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre, 2 nolu av bölgesindeki Eleoussa Manastırının 300 metre veya daha yakın çevresinde herhangi bir av hayvanı veya yabani kuş avlanamaz, öldürülemez, yakalanamaz veya kovalanamaz.Federasyon, “Avcılığın yasa ve kurallara bağlı olduğu gibi, doğadaki etik kurallara ve vicdanımıza da bağlı olduğunu hatırlatarak, onaylanan av mevsimlerinin avcı camiasına hayırlı olmasını, kazasız belasız av günleri geçirilmesini dileriz” dedi.