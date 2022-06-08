Bütçe açığı 6 milyar 520 TL’ye yükselecek

Maliye Bakanı Sunat Atun, yeni rakamlara göre bütçe açığının 6 milyar 520 TL’ye yükselmiş olacağını söyledi



Maliye Bakanı Sunat Atun "eldeki imkanlar değerlendirilerek" en iyi strateji izleneceğini söyledi, hayat pahalılığı karşısında toplumun tüm kesimlerine sahip çıkmak istediklerini belirtti.

Maliye'nin "revize bütçesi"ni Bakanlar Kurulu'na sunduğunu belirten Atun, 6 milyar TL'lik artış yaptıklarını, bütçeyi 18 milyar TL'ye göre yenilediklerini ifade etti.

"Elbette Hayat Pahalılığı'nı kamu çalışanı alacaktır, Asgari Ücretin de güncellenmesi önemlidir" diyen Atun, dar ve düşük gelirliye yönelik de bir takım çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Hayat Pahalılığı oranının maaşlara yansıyacağı kesinlik kazanmıştır" diyen Atun, bunun tamamının karşılanması için çalıştıklarını, bunu da imkanların göstereceğini belirtti.

Maliye Bakanı Sunat Atun, bütçede revizyona giderek, 2022 için onaylanan 12 milyar 770 milyon TL’lik bütçenin, 18 milyar 810 milyon TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Atun, önceki gün Bakanlar Kurulu’nda ek bütçenin geçirildiğini dile getirerek, ek bütçenin yapılmasındaki en temel nedenin, yüksek enflasyonun ülkeye getirdiği olumsuz yansımaları ortadan kaldırabilme olduğunu belirtti.

Yerel bütçenin 11 milyar 120 milyon TL’den 17 milyara 160 milyon TL’ye yükseldiğini kaydeden Atun, bu şekilde 6 milyar 40 milyon TL’lik büyüme olacağını vurguladı.

Oransal olarak bakıldığında ise genel bütçenin yüzde 47.3, yerel bütçenin de yüzde 54.3 düzeyinde büyümüş olduğuna dikkat çeken Atun, 2022 yılı genel bütçesi yeni çalışmayla bütçe tasarısının 18 milyar 810 TL yükselmiş olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun, yeni bütçe hazırlanırken gelirler tarafının ne kadar artırılabilir öngörüsü yapıldığına işaret ederek, gelirler tarafındaki artış beklentilerinin ise 2 milyar 200 milyon TL öngörüldüğünü belirtti.

Giderler tarafının ise özellikle kesin unsurlar dikkate alınarak ve ihtiyaca göre giderlerin hesaplandığını dile getiren Atun, en başta personelin Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğinin göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Yeni rakamlara göre, elektrik giderleri, akaryakıt giderleri, cari harcamalar ve yatırım projelerinin öngörüldüğüne dikkat çeken Atun, bu revizyona göre bütçe açığının 6 milyar 520 TL’ye yükselmiş olacağını söyledi.

Genel bütçe de yüzde 28.50’lik bir açık oluşturmuş olacağını dile getiren Atun, yerel bütçede ise yüzde 38’lik bir açık oluşturmuş olacağını belirtti.

Bu durumda 2022 bütçesindeki öngörülmüş olan genel açığın yüzde 12’den yüzde 28’e yükselmiş olduğunu söyleyen Atun, yerel açığın ise yüzde 24’den 38’e yükselmiş olduğunu kaydetti.

Yeni bütçenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 2022 bütçesinde devlet giderlerinden tasarruf edilmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Atun, diğer taraftan da devlet gelirlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Atun, şöyle devam etti:

“Bunun da yolu önceliği reel sektörün kalkınmasına vermektir. Bu dönem özellikle anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalamış olduğumuz 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmamız vardır. Bu bizim için önemli bir çıpadır. Bunun öngördüğü 4 milyar 200 milyon TL büyüklüğünde de bir kaynak vardır. Elbette Anavatan Türkiye Cumhuriyeti kaynakları her zaman daha genişletilmeye açıktır. Burada önemli olan bizim şuanda bizim ekonomik yol haritamızı oluşturan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanmış olan protokolde öngörülen eylem planlarının süratli bir şekilde hayata geçirilmesidir.”

Eylem planının tek hedefinin daha üretken bir ekonomi, daha kaliteli kamusal hizmet ve daha yüksek bir refah ve daha iyi bir sosyal yaşam amaçlı olduğunu vurgulayan Atun, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan bu protokoller bizim için hele de tüm dünyanın tabi olduğu çift etkili dışsal krizler ortamında büyük bir nimettir. Bu farkındalığı sahip olmamız gerekiyor.” dedi.

Dünyadaki hiçbir krizlerin kalıcı olmadığını, krizlerin hep geçici olduğunu dile getiren Atun, önemli olanın krizleri doğru yönetmek olduğunu vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin makroekonomik politikalarını ülkenin yapısal sorunlarını ortadan kaldıracak eylem ve zaman hedefiyle tasarlamak gerektiğini belirtti.

Dar gelirli vatandaşlara da öncelik verildiğine dikkat çeken Atun, vatandaşı, yüksek hayat pahalılığının olumsuz etkileri ile karşı karşıya bırakmamak için hazırlılar yapılığını vurguladı.

