“Bütçe 422 milyon TL artıda”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bütçenin 422 milyon TL artıda olduğunu ve Türkiye’den kaynak gelmese bile ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin mümkün olduğunu söyledi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, bütçenin 422 milyon TL artıda olduğunu söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nden kaynak gelmese bile ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Barçın şöyle dedi:

“Bu ülkede kaynak vardır, TC'den para gelmese bile kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz mümkündür.

Nisan 2022 Sonu itibariyle askeri harcamalar da dahil (194 Milyon TL) Türkiye'den herhangi bir kaynak akışı olmamasına rağmen genel gelir/genel gider dengesinde bütçemiz ARTI 227 Milyon TL, yerel gelir/yerel gider dengesinde ise bütçemiz artı 422 Milyon TL vermiştir.

Bunun yanında Nisan ayında genel gelir/genel gider dengesinde bütçemiz artı 122 Milyon TL, yerel gelir/yerel gider dengesinde ise bütçemiz artı 175 Milyon TL vermiştir.

Mayıs ayında ise Bankaların ve Finans Kooperatiflerinin ise geçici kurumlar vergisi ödemesi olacaktır.

Özetle dostlar bu ülkede kaynak vardır, sorun kayıt dışılıkla mücadele edilmemesi nedeniyle gerçek miktarda kaynağın Maliye tarafından toplanması ve gelirin adil bir şekilde dağıtılmaması sorunudur.



