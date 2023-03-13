Bütçe, 320 milyon fazla verdi

Maliye Bakanı 2023’te “8 milyar TL’lik bütçe açığından” söz ederken, bütçe Ocak 2023’te 320 milyon fazla verdi

KKTC Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak 2023’te bütçe ciddi miktarda “fazla” verdi. Veriler, Ocak ayında yerel bütçede 319 milyon 876 bin TL, genel bütçe ise 218 milyon 481 bin TL fazlaya işaret ediyor. Finans çevreleri “Maliye Bakanı’nın endişelerine” rağmen 2023’e “dinamik” bir başlangıç yapıldığını belirterek, devletin gelirlerindeki ciddi artışın “pahalılık” ve “astronomik oranda yükseltilen (dolaylı) vergilerden” kaynaklandığına dikkati çekiyor. Maliye Bakanı Alişan Şan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “Türkiye’den kaynak gelmemesi halinde 2023 Mali yılı bütçe açığının 8 milyar civarında olabileceğini” söylemişti.

YEREL GELİRLER 2,2 MİLYARI AŞTI

Maliyenin verileri, geçtiğimiz Ocak ayında yerel bütçe gelirlerinin 2 milyar 200 milyon TL düzeyinde, genel bütçe gelirlerinin de TC krediler kaleminden savunma bütçesine yapılan “1 milyon 585 bin TL’lik” katkıyla 2 milyar 201 milyon TL düzeyinde kayıtlara geçtiğini işaret ediyor. Ocak’ta yerel bütçe giderleri 1 milyar 630 milyon, genel bütçe giderleri 1 milyar 733 milyon TL düzeyinde açıklandı. Söz konusu giderlere 250 milyon 097 bin TL’lik “avans” eklenince; yerel bütçe 319,9 milyon, genel bütçe de 218,5 milyon lira “artıda” görülüyor. Ocak 2022’de yerel bütçe 25,2 milyon TL “fazla”, genel bütçe ise 21,5 milyon “açık” vermişti.

1,2 MİLYARLIK VERGİ GELİRİ

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, yılın ilk ayında sağlanan gelirlerin ana kaynağını vergiler, vergi dışı gelirler ve fonlar oluşturuyor. Veriler, Ocak ayında toplam vergi gelirlerinin 1,2 milyar TL, vergi dışı gelirlerin 237 milyon, fon gelirlerinin ise 119 milyon TL düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bütçedeki giderler kalemi incelendiği zaman giderlerin 674,4 milyon TL’sinin personel giderleri, 848,5 milyon TL’sinin ise cari transferler olduğu dikkati çekiyor. 102,9 milyonluk savunma giderleri de üçüncü büyük ana harcama kaynağı olarak görülüyor.

