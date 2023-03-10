Buray'dan Evkaf'a ziyaret

Kıbrıslı sanatçı Buray Hoşsöz, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'e ziyarette bulundu

Sadece sanatçı kimliğiyle değil, iyilik anlayışıyla da sıkça gündeme gelen Kıbrıslı sanatçı Buray Hoşsöz, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'i ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Türkiye'de yaşanan deprem akabinde Buray'ın gösterdiği hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, daha önce de olduğu gibi Evkaf İyilik Gönüllüleri ile birlikte çalışmalar yürütülebileceğini ifade etti.

Buray da, "Evkaf'ın deprem sonrasında yaptıklarını ve Evkaf İyilik Gönüllüleri'nin iyilik çalışmalarını ilgiyle takip ediyorum. Ben de depremzede çocuk ve gençlerimiz için elimden geleni yapmaya hazırım. İyilik gönüllüleriyle birlikte sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak isterim" şeklinde konuştu.

Ayrıca sanatçı ziyaret sırasında babası Turgay Salim Hoşsöz ve Bülent Fevzioğlu’nun yazmış olduğu, düzenlemesini ise kendisinin gerçekleştirdiği özgün Kıbrıs türkülerinin ve ağıtlarının yer aldığı “Gelenekten Geleceğe” kitabını da Benter’e hediye etti.

