KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli sporcusu, Dünya Fitness üçüncüsü 27 yaşındaki Burak Sağlam’ın tedavi masrafları için bağış toplanıyor.

Lefke’de geçirdiği trafik kazasında felç olan Sağlam’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için gerekli olan 3 milyon 403 bin TL’lik rakam için yardım çağrısı yapıldı.

Bağış kampanyasının KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ile KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yönetildiği belirtildi.

“Burak hepimizin evladı” sloganıyla başlatılan bağış kampanyasında kullanılacak, kaymakamlık onaylı TC Ziraat Bankası Güzelyurt Şubesi Türk Lirası Bağış hesap numaraları şöyle:

“Burak Sağlam IBAN NO: TR070001000862957831745001

Mürsel Sağlam IBAN NO: TR050001000862552082725001

Hacer Sağlam IBAN NO: TR030001000862403047325006”,

Monaco'da dünya üçüncülüğü kazandı

2019’da Monaco’da düzenlenen vücut geliştirme yarışmasında “Fitness” kategorisinde dünya üçüncüsü olan Burak Sağlam kaza öncesi polis olarak görev yapıyordu.