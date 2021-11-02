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Bunun adı vandallık!

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Büyük av sezonun ilk haftasında bazı avcılar gerek su isale hatlarına, gerekse yön tabelalarına ateş ederek zarar verdi. Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, söz konusu kişiler için “Vandallar” dedi

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Bunun adı vandallık!
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Ülkemizin faal belediyelerinden biri olan Geçitkale Belediyesi başkanı Hasan Öztaş dün yaptığı paylaşımla avcılara adeta isyan etti.
Öztaş, Büyük av sezonun ilk haftasında kendini avcı diye tanımlayan birçok kişinin bölgelerindeki gerek su isale hatlarına, gerekse yön tabelalarına tüfekleriyle ateş ederek zarar verdiğini, birçok köpeği doğaya bıraktığını belirterek, bunların avcı değil  eli silahlı vandallar olduğunu ifade etti.


Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın paylaşımı şöyle:
“Yeni açılan Av sezonu ile birlikte, kendini avcı diye niteleyen yaratıkların yapmış olduğu olumsuzluklarla mesaiye başladık. Her zaman paydaşı olmaktan gurur duyduğum, kendimi bildim bileli de içinde yer almaktan çok büyük zevk aldığım, Avcılık Camiası adına ne kadar kötü imaj…
Sevgili dostlar su isale hatlarına verdiğiniz zararlar, doğaya bıraktığınız köpekler, çevreye bırakılan çöpler ve hırsınızı çıkarttığınız ağaçlar, yön tabelaları için birçok insan günlerce mesai harcamak zorunda kalmakta, milli gelire büyük tahribat yapılmaktadır. Ne ara böyle bir toplum olduk biz. Çok üzgünüm ki sizin gibiler bu nadide camianın üyeleri olamazsınız. Sadece eli silahlı vandallardan öteye gidemezsiniz. Bu ülkenin utanç kaynağısınız…”
 
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