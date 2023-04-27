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Bunun adı vahşet!

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Girne Alsancak’ta köpekler zehirlenerek öldürüldü. Olayda 8 köpek can verirken, bölge sakinleri "Katiller ile yaşıyoruz” diye isyan etti

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Bunun adı vahşet!
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Girne Alsancak’taki Sahara Sitesi’nde bulunan köpekler, zehirlenerek öldürüldü.
Olayda 4’ü yavru 8 köpek can verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sosyal medyada büyük tepki gösterilen olayla ilgili görüntüler de paylaşıldı. 
Paylaşılan görüntüler infial yaratırken, "Katillerle yaşıyoruz.” denildi; köpeklerin zehirlenmesine tepki gösterildi.
Olayı videoya alan vatandaş görüntülerin devamında, “Sahara Sitesi zaten bu konuda namlı bütün hayvanları zehirliyorlar. Yıllarca baktığımız maddi manevi yardımcı olduğumuz evlatlarımız bu şekilde gidiyorlar" diye isyan etti.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve yaşananlara adeta isyan eden Prof. Dr. Füsun Yıldız, “Çağatay Özbirim Caddesi’nde sokakta bakıp beslediğimiz canlarımızı 4'ü yavru toplam 8 patili dostu zehirlenmiş olarak bulduk. Bir canlının hayatını sonlandırmak cinayettir. Bu zihniyette insan demeye dilimin varmadığı her kim ve/veya kimlerse bu katillerle aynı havayı solumaktan aynı bölgede oturmaktan, trafikte aynı yolları kullanmaktan hicap duyuyorum. Sessiz dostları sokaklardan kurtaramadığımız süre bu kan donduran olaylar devam edecek. Yerel yönetimler, lütfen sessiz dostların sesi olan bizleri duyun” ifadelerine yer verdi.
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