Bunu yapan insan olamaz!

Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde 30'a yakın kedi zehirlenerek öldürüldü. Duruma büyük tepki gösteren hayvan severler, olayı sebep olan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi

Sokak hayvanlarına yapılan zulmün ardı arkası kesilmiyorken bir üzücü haber de Girne bölgesinden geldi.Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde 19-20 Mayıs tarihleri arasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafında 30’a yakın kedi, vahşice zehirlenerek öldürüldü.İçlerinde sokak hayvanları ve sahipli kediler yanında hamile kediler, anne kediler, yavrular da vardı.21 Mayıs sabaha bölgeye giden hayvan severler zehirlenen bazı kedilerin veterinere götürüldüğünü ama hayvanların hiçbirinin kurtarılamadığını söyledi.Besledikleri kedilerin zehirlendiğini gören hayvan severler polisi arayarak ihbarda bulundu. Hayvanların öldürüldüğü bölgede kamera kayıtları olduğu ve polisin konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Duruma tepki gösteren hayvan severler, yaşanan olayın bölgede daha önce de meydana geldiğini ifade ederken, ölümlere sebep olanların bir an önce bulunup yargı önüne çıkarılmasını istedi.Hayvanların zehirlenmesi ile ilgili açıklama yapan vatandaş, zehirlenen kedilerin içinde hamile, anne ve yavru kediler olduğuna dikkat çekerek "Sadece öğrenmek istediğimiz bu vahşeti bu kadar soğukkanlı bir şekilde kim yaptı? Polise 21 Mayıs tarihinde şikayette bulunduk ancak hala bu soğukkanlı katil hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bölgede şüphelendiğimiz bir isim olmasına rağmen bu kişi ifadeye dahi çağırılmadı." dedi.Havansever vatandaş, ölen bu canların haklarını aramak için her gün polise gittiklerini ve ifade verdiklerin belirterek sahipli olduğu kedisinin de sokak hayvanları arasında öldürüldüğünü, kendi kedisi için polisin tutanak tuttuğunu, ancak diğer kedilerin haklarını aramaya gelen başka bir hayvan severin ifadesinin dahi alınmadığını vurguladı.KKTC, hayvan haklarını aramanın zor olduğunu belirten hayvan sever, "Evet, o gün bizim evlatlarımız öldürüldü ama yarın bir insanı da soğukkanlılıkla zehirleyebileceği gerçeğini de göz ardı etmemeleri gerekiyor. Bölgede 5’ten fazla kamera var ve bu kameraların kayıt süreleri dolmadan iş işten geçmeden o kameraların incelenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.