“Bundan sonra Meclis daha çok sokakta olacak”

CTP lideri Erhürman, CTP’nin bugünkü yapacağı eylemle ilgili “Bu daha başlangıç” dedi ve ekledi: “Bundan sonra Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis'te olacak”



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekillerinin bugünkü yapacağı eylemle ilgili detayları açıklayarak, bunun daha başlangıç olduğunu ve Meclis’in daha çok sokakta, sokağın ise daha çok Meclis’te olacağını vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin 18 milletvekilinin yarın saat 10.00’da Ercan Yonca Kavşağı'ndan Lefkoşa'ya doğru yürümeye başlayacağını, saat 15.30'da Kuğulu Park'ta toplanıp oradan da Meclis'e geçeceğini duyurdu.

“İradeye ve demokrasiye sahip çıkmak; müdahaleye, çözümsüzlüğe, üretimden koparılmaya, yoksullaşmaya, göçe, gayri meşru hükumete ‘hayır’ demek için” yürüyeceklerini ifade eden Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu ülkenin insanları bu ülkeyi sever. Bu ülkenin insanları bu ülkeden göç etmeyi değil, bu topraklara tırnaklarını geçirmeyi, çocuklarının, torunlarının bu ülkeyi daha da güzelleştirmesini ve bu ülkede yaşamasını ister. Bu ülkenin insanları, Yonca Kavşağı'nı, çocuklarını göç yollarına uğurladıkları değil, sevinçle karşıladıkları bir mekan olarak hatırlamayı arzular.

Bu bir başlangıç... Bundan sonra Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis'te olacak. Bizim başka memleketimiz yok. Bu güzel adaya hep birlikte sahip çıkacağız...”



