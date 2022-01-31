Bunca zaman neden harekete geçilmedi?

İçler acısı halde olan Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’yle ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi'nin Ekim ayında rapor hazırlamasına rağmen hiçbir adım atılmadığı ortaya çıktı

İskele’de Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dışı yaşam koşulları ülkeyi ayağa kaldırdı.Bakımevinde kalan 40 kişinin kaderine terk edildiği ortam büyük utanç yaşattı. Yaşlılarımıza karşı vefasızlık örneği tekil eden bu durum, yüzümüzü kızarttı.Rutubetin sardığı, tavanın küflendiği ve damı akıtan Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nin içler acısı hali ülkede infial yarattı.Tavanları dökülen binada hijyenden uzak, geceleri yapayalnız kalan yaşlılar, insanlık dışı yaşam koşulları altında günlerdir ıstırap içinde yaşıyordu.Tuvalet ihtiyaçlarının odalarda karşılandığı ve dayanılmaz bir kokunun hakim olduğu bakım evinde çoğu kişinin COVID-19 olduğu, merkezde uyuz hastalığının salgın olduğu belirtildi.Tek bir sorumlunun veya bekçinin bulunmadığı merkeze isteyenin elini kolunu sallayıp girebildiği de görüldü.Kimi hastaların yatakta bağlı olduğu, kimisinin yataktan kalkamaz durumda, akıtan tavan altında yatakta yattığı ve çok üşüdüğü içeriye giren basının kameralarına yansıdı.Yaşlılarımızın, “Geceleri buralarda hiç kimse yok. Karanlıkta sabaha kadar bağırıyoruz. İlacımız yok. Böyle hayat mı olur? Bağıra bağıra mı ölelim… Bizi buradan kurtarın” şeklindeki sözleri yürekleri dağladı, yaşadıkları zorlu günleri ortaya koydu.40 yaşlının hizmet aldığı Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde insanlık dışı koşullarda yaşam sürdüren Havva Yılgör adlı yaşlı vatandaşımız da, yardım çığlığıyla durumu gözler önüne serdi.“Bağıra bağıra burada ölüyorum, astım hastasıyım ben ve ilacımı alamıyorum. Ailemi isterim, süt isterim, burada bakıcı yok, saat 17.00’den sonra kaderimize terk ediliyoruz” diyen Yılgör, “Beni buradan kurtarın” sözleriyle yardım çağrısında bulundu.Yılgör "Ağlar, ağlar sinerim olduğum yere. Ailem bugün yarın gelecek dediler bana ama gelmedi. Benim ailemin adı Sedat Olgar beni buradan kurtarsın" diye isyan etti.Öte yandan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve Yönetim Kurulu üyesi Ülker Pozan Cihangir, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde inceleme yaptı tarihi geçmiş ilaçları görüntüledi.İlaçların bulunduğu odada detaylı inceleme yapan Öksüz ve Cihangir, çok sayıda tarihi geçmiş ilaç ve yeşil reçete ile alınabilen ilaçları buldu.İlaçların tümünün kayda alınırken Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yaşlılar için yeni ilaçlar bıraktığı öğrenildi.Öte yandanSınırüstü Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’yle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, Ekim ayında bakımevine yaptığı iki ziyaretin ardından rapor hazırlamıştı.Ekim ayında yayınlanan raporda Vakıftaki eksiklik ve ihmaller gözler önüne serilirken akıllara “Bunca zaman neden harekete geçilmedi?” sorusu geldi. Bakımevinde yaşayan yaşlılar göz göre göre devlet eliyle kaderine terk edildi.Raporda her iki ziyarette de yetkili biriyle görüşme imkanı bulunmadığına dikkat çekilirken, Vakıfta görevli iki hemşire, 1 ergoterapist, 1 aşçı ve 1 temizlik görevlisinin çalıştığı bilgisine yer verildi.Raporda ayrıca 70 kişi kapasiteli, 40 kişinin ikamet ettiği Vakıf binasının fiziki durumunun oldukça kötü olduğu, tavanların akıttığı, yeterli sayıda duş ve tuvaletin bulunmadığı, salgın döneminde yeterli hijyen ortamının sağlanmadığı belirtildi. Vakıfta yeterli sayıda hasta bakıcı bulunmadığına da dikkat çekilirken, yemek konusunda tek tip yemek hazırlandığı yaşlıların şeker tansiyon gibi hastalıklarının göz önünde bulundurulmadığı belirtildi.Bakımevinde yaşayan yaşlıların görüşlerine de yer verilen raporda yaşlıların oradaki bakımdan memnun olmadıkları ifade edildi.İskele Kaza Sorumlusu Tevfik Gören imzasıyla hazırlanan raporda 6 maddelik düzeltilmesi gereken olgulara yer verildi.Kimi yaşlılar, yatakta iple bağlı şekilde yaşamaya mahkum edilmişti