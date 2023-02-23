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“Bugün-yarın deprem olacağını belirten bir şey yok”

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kıbrıs’ta hemen bir deprem olacağı konusunda hiçbir bilimsel veri bulunmadığına işaret ederek, “Bugün-yarın deprem olacağını belirten bir şey yok” dedi

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“Bugün-yarın deprem olacağını belirten bir şey yok”
Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kıbrıs’ta hemen bir deprem olacağı konusunda hiçbir öngörüsü ve elinde hiçbir bilimsel veri bulunmadığına işaret ederek, “Bugün-yarın deprem olacağını belirten bir şey yok” dedi. 
Yaşanabilecek en büyük üç depremin Türkiye’de yaşandığını belirten Ersoy, Hatay’da pazartesi gecesi meydana gelen depremi öngörüldüklerini, Samandağ açıklarında bir kırılma beklediklerini ve beklenenin olduğunu söyledi.
Deprem uzmanı Ersoy, ancak Kıbrıs’a dair hiçbir öngörülerinin olmadığını, bu yönde ellerinde herhangi veri bulunmadığını ifade ederek, yaşanan depremlerin Kıbrıs için bir gerilim yaratacağı ve hemen tetikleyeceği anlamına gelmediğini kaydetti.
“Elbette ki Kıbrıs depremler açısından çok masum bir yer değil” diyen Ersoy, Kıbrıs’ta bir tsunami beklentisinin olup olmadığının sorulması üzerine ise, denizin içinde hareketlenmeler olabileceğini, denizin içinde yaşanan her 3 depremden 1’inin tsunamiyle sonuçlanabileceğini söyledi.
 
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