Buğdaylar kuraklığa daha iyi direnç gösterdi

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Buğdaylar kuraklığa daha iyi direnç gösterdi

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Alaniçi’ne deneme parsellerine ekilen buğday çeşitlerinin, arpa çeşitlerine göre kuraklığa daha dayanıklı olduğu tespit edildi

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Buğdaylar kuraklığa daha iyi direnç gösterdi
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Alaniçi bölgesindeki deneme parsellerine ekilen buğday çeşitlerinin, arpa çeşitlerine göre kuraklığa daha dayanıklı olduğu görüldü.
Birliğin, toplam 17 çeşit sertifikalı arpa ve buğdayın çimlenme, kuraklık, hastalık ve dona karşı dayanıklılığını gözlemlemek için Alaniçi bölgesinde kurduğu deneme parselinde, buğday çeşitleri öne çıktı.
Denemede, ithal sertifikalı arpa ve buğday yanında, ülkede geliştirilen üç çeşit arpa da kullanıldı.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, TAK'a yaptığı açıklamada, üreticinin daha yüksek rekolte ve kaliteli verim almasına yardımcı olmak amacıyla başlatılan çalışmayla ilgili sonuçları paylaşarak “Gelinen noktada buğdaylar kuralığa daha iyi direnç gösterdi, arpalarda büyük sıkıntı var, tabii bu da mevsimseldir. Hepsi aynı gün ekildi, ancak 75-80 gün yağış olmadı” dedi
Arpa türleri arasında pek bir fark bulunmadığını, susuzluktan dolayı gelişim göstermedikleri, kök ve yaprak hastalığı gözlemlendiğini, arpaların üç yaprak dönemine gelmeden kuraklığa maruz kaldığından dolayı çok geri kaldığını ifade eden Nizam, buğdaylarda kök veya yaprak hastalığı olmadığından gelişimlerinin daha hızlı olduğunu kaydetti
Nizam, buğday çeşitlerinin kendi aralarında da tritikale (yemlik) buğday cinslerinin sert buğday cinslerine göre bir adım daha önde olduğunu ifade etti.
Deneme parseli dışında gözlemlemelerine de değinen Nizam, ekim tarihinin 2023’te çok büyük bir faktör olduğunu, deneme parseli ile ekimi 10 gün önce yapılan arpa tarlaları arasında, topraktaki nem ve adaptasyon kaynaklı ciddi farklar oluştuğunu, her şeye rağmen kırkambarın (üreticinin kendine yetiştirdiği tohumluk) adaptasyon sorunu olmadığından daha erken geliştiğini kaydetti.
Nizam, kırkambar ekili tarlaların üç adım daha önde olduğunu, ancak sertifikalı tohumların daha hassas ve adaptasyon sıkıntısı olduğu için geride kaldığını kaydetti.
Ada genelinde de buğday ekinlerinin arpaya göre daha iyi olduğunu ifade eden Nizam, arpa ekili arazilerde hastalık ve de gelişim açısından kırkambar ekili arazilerin, sertifikalı ve ülkede geliştirilen türlere göre daha önce olduğunu vurguladı.
Çiftçiler Birliği Başkanı Nizam, kurak geçen bu sezonda, tarlalara bakıldığında Atenais, Gidria ve Lisi çeşitlerinin kendisini gösterdiğini, ovada bir adım önde olduklarını, kuraklığa daha çok direnç gösterdiklerini ifade eti.
Nizam, bazı türlerin erken gelişme özelliği, bazılarının ise geç gelişme özelliğine sahip olduğundan ileride yapılacak gözlemlemelerin de başlatılan çalışma açısından önem taşıdığını ifade etti.
Son dönemdeki yağışlı havadan dolayı kaba yem ve silajlık rekoltede bir değişiklik beklediklerini ifade eden Nizam, tohumluk ihtiyacının karşılanmasını, ithalata gerek kalmamasını beklediklerini, hayvanlar için dışarıdan tane yem ithalatının kesin göründüğünü ifade etti.
Çalışmada 9 buğday ve 8 arpa çeşidi ekilen tarlalarda hastalık direncinin gözlemlenebilmesi için mantar veya pestisitle ilaçlama yapılmadı.
 
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