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Budapeşte'de, KKTC'nin turizm potansiyeli tanıtıldı

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilciliği ve Türk Havayolları (THY) Budapeşte Ofisi işbirliği ile KKTC'nin turizm potansiyeline ilişkin tanıtım etkinliği düzenlendi.

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Budapeşte'de, KKTC'nin turizm potansiyeli tanıtıldı
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THY'nin Budapeşte uçuşlarının 25'inci yıldönümü ve bu ülkedeki pazar payının artışının Kuzey Kıbrıs'ın turizmine de katkı sağlaması amacıyla düzenlenen ortak etkinlikte, KKTC Budapeşte Temsilcisi Özgür Ezel ve THY yetkilileri, Macaristan'ın önde gelen seyahat acentelerine kapsamlı sunum yaptı.
THY ile isteğe bağlı olarak İstanbul konaklamalı yapılabilecek seyahatlerle KKTC'nin dört mevsim sunduğu fırsatların tanıtıldığı sunum, Macar seyahat acentelerinden ilgi gördü.
 
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