“Bu zihniyetin bu halka katacak hiçbir şeyi yoktur”

CTP Genel Sekreteri Akansoy: “İnsani yardımı bile reddedecek kadar kendinden geçmiş bir zihniyetin temsilcisinin bu halka katacak hiçbir şeyi yoktur”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasına tepki gösterdi.

Akansoy’un açıklaması şöyle:

“Meclis Genel Kurulunda yapılan konuşmalarda Tahsin Ertuğruloğlu kendi gibi düşünmeyenlere tahammülü olmadığını açık bir şekilde göstermiştir. Bırakınız tahammül edememeyi, farklı düşünenleri hainlikle suçlayacak kadar da kendini kaybederek saldırganlaşmıştır.

Tüm bunlar kendisinin, Meclis gibi diyalog, sağduyu ve hoşgörü gerektiren bir ortama uygun olmadığının en bariz göstergesidir.

Nefret, dışlama, kovma ve düşmanlaştırma bu toplumun sosyal genetiğinde olmayan unsurlardır. Biz toplum olarak uzlaşı ve toleransa dayalı insanlık değerleriyle övüne geldik. Oysa burada durum çok farklı.

Ertuğruloğlu toplumun hassas dönemden geçtiği şu günlerde bile saygı gösterme vasfını, öfkelerini yönetme kapasitesini yitirdiğini yeniden açık etmiş durumdadır.

Ledra Palas'ta toplanan yardımların Kıbrıs’ın kuzeyine geçmesi konusunda yaşanan sıkıntı üzerine aynı gün aradığım üst düzey Dışişleri bürokratı, "aldıkları kararın" Kıbrıs’ın güneyinde toplanan herhangi bir yardımın Kıbrıs’ın kuzeyine geçmemesi yönünde olduğunu bizzat ifade etmiştir. Zaten yeterli yardım da var, toplandı diye de eklemiştir. Durum ortadayken Ertuğruloğlu bugün (dün), “Ben Türkiye’ye sordum vs.” diyor... Yani bu kadar yalanın inanın ötesi yok. Böylesi bir dönemde insani yardımı bile reddedecek kadar kendinden geçmiş bir zihniyetin temsilcisinin bu halka katacak hiçbir şeyi yoktur.

CTP'yi "ihanet" ile suçlayan Ertuğruloğlu, Milletvekillerimize de saldırgan bir üslup ve tavırda bulunmuştur.

Kendisine kiminle nasıl konuşacağını iyi ayarlamasını öneririm. Bu söylemini kınadığımı ve reddettiğimi de belirtmek isterim.

Toplumun bugünden yarına ne düşüncelerine ne de üslup ve düşmanlaştırıcı söylemine ihtiyacı vardır. Ertuğruloğlu ve gayrı meşru hükümeti süratle istifa etmelidir. Bu topraklarda faşizme geçit vermeyeceğiz.”

