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“Bu yolun sonu aydınlık değil”

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TUTDER, elektrik zammının geri alınmadan ek bir zam daha yapılmasını eleştirdi: “Bu yolun sonu aydınlık değil”

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“Bu yolun sonu aydınlık değil”
 
 
Ekonomik açıdan akıl tutulması olarak nitelendirdiği son elektrik zammının geri alınmadan ek bir zam daha yapılmasını eleştiren TUTDER, ülkeyi yönetenleri aklı selime davet ederken halkı  sorunlara birlikte çözüm üretmeye çağırdı. 
Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Yönetim Kurulu adına başkan Engin Yeşilada dün yaptığı yazılı açıklamada,  yaşanan son gelişmelerle ilgili şu görüşleri dile getirdi:
“ Bundan tam bir ay önce elektrik zammına ilişkin yaptığımız açıklamada:
“ Elektriğe yapılan zam istisnasız, üretimden tüketime, sanayiden hizmet sektörüne kadar her ekonomik alanı olumsuz etkileyecek, ülkemizi ekonomisi belki de yıllar alacak bir durağanlığa hatta iflasa sürükleyecektir.
Böylesine bir zam kararı, sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan ancak bir akıl tutulması sonucunda alınabilecek bir karardır. Toplum olarak felakete sürüklenmekte olduğumuzu hükümetimizin de görmesi gerekmektedir” demiştik. 
Uyarılarımızı ve halkın tepkisini dikkate alırmış gibi yapan o günkü hükümetimiz zammı “geri alacakmış” gibi yaparken kendisi gitmiş, zamlar kalmıştı.
Bayrama girerken ise  KIBTEK bayramlığı  tadında “Yakıt Değişim Ücreti” adı altında; hiçbir ekonomik akla hizmet etmeyen; hukuki boyutu yargıya gitmesi muhtemel üstü örtülü zammın, nasıl bir sosyal tahribat yapacağını, toplumsal gerginlikleri nasıl artacağını düşünmeden faturalara yansıtılması,  düşünme kapasitesine sahip hiçbir canlı varlığın uygulayabileceği bir yöntem değildi. Ancak yapıldı…
Sayın yöneticiler, siyasiler, bu yolun sonu aydınlık değildir.  Belli ki bu “akılla”  aydınlığa değil karanlığa yürüyoruz. 
KKTC halkı bu saçmalıklardan bıkmış usanmıştır. Hepimiz, siyasi olanlar olmayanlar;  partili- partisiz olanlar; üreticisi, tüketicisi; sanayicisi turizimcisi; hizmet sağlayıcısı emek sahibi; hepimiz ama istisnasız hepimiz gerginiz.  Sorunlar hepimizindir. Sorunları hep birlikte yarattık; kimimiz yaparak kimimiz susarak. Çağrımız herkesedir. Birlikte Sorumluyuz,  Birlikte Çözmeliyiz…
 
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