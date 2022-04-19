“Bu yıl ilaç sıkıntısı yaşanmayacak”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın 136 milyon TL’lik ihalenin ardından 170 milyon TL tutarında yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıktığını açıkladı





Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede yaşanan ilaç eksikliği konusuna ilişkin açıklamada bulunarak, Sağlık Bakanlığı’nın 136 milyon TL’lik ihalenin ardından 170 milyon TL tutarında yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıktığını açıkladı. Pilli, bu yıl ilaç sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi.

Eksikliği yaşanan ilaçların ihalelerinin tamamlanmasıyla cuma gününden itibaren ülkeye ilaçların gelmeye başladığını anlatan Bakan Pilli, 136 milyon TL’lik ihalenin ardından 170 milyon TL tutarında yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldığını açıkladı.

“Bu yıl ilaç sıkıntısı çekilmeyecek” diyen Sağlık Bakanı Pilli, kanser ilaçlarında ciddi bir eksiklik yaşanmadığını, bir kaç günlük sıkıntı sonrasında bu durumun aşıldığını söyledi.

Ali Pilli, ilaç konusunda piyasaya 10 milyon TL’lik bir bakiye borcun söz konusu olduğunu ifade ederek, Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu miktarın serbest bırakıldığını ve borcun ödenmeye başlandığını söyledi.

Pilli, ilaç tedariki konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile sürekli temas halinde olduklarını da ifade ederek, bu konuda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını sözlerine ekledi.

