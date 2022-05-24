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“Bu yıkım paketini kabul etmiyoruz”

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“Bu yıkım paketini kabul etmiyoruz”
 
Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına karşı mücadele vereceğini açıkladı.
Sendika Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe sayan bu yıkım paketini kabul etmiyoruz. Bu paketin altına imza koyanlar, açıkça kendi halkına ihanet içerisindedir. Her anlamda ve her alanda Ankara’ya olan bağımlılığı daha da artıracak bu yıkım paketine karşı her zaman olduğu gibi evimiz olan sokaklarda direneceğiz” ifadelerini kullandı.
Anlaşmanın “emeği ve emekçiyi sömürecek” maddeler içerdiğini kaydeden Yalınkaya, özelleştirme ve toplu iş sözleşmesi düzenini ortadan kaldırmayı öngördüğünü belirttiği anlaşmanın "ihanetin belgesi" olduğunu iddia etti.
 
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