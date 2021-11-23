Sağlık Eski Bakanı Üstel Üstel, 2022 bütçesinde sağlığa ayrılan kaynağın; geçen sene Temmuz ayına kadar kullanılan miktar kadar olduğunu söyledi ve “Bu sene yaşadığımız sorunların iki mislini yaşayacağız” dedi



Eski Sağlık Bakanı Üstel Üstel, "2022 bütçesinde sağlığa ayrılan kaynak; geçen sene Temmuz ayına kadar kullanılan miktar kadar" dedi.

Üstel, ülkede artan Covid-19 vakalarını değerlendirdi.

Artan vaka sayısında kış mevsimine girilmesinin de önemli rol oynadığını söyleyen Üstel, vaka artışının en önemli sebebinin ise yetersiz tarama yapılması olduğunu belirtti. Yeterli taramaların yapılmadığını, bunun sebebinin ise sağlıkta yeterli mali kaynağın olmaması olduğuna vurgu yapan Üstel, “Biz aşılanmaya ve test sayısına çok önem verdik. Daha sonra Maliye Bakanlığı tarafından yapılan kısıtlamalarla biz de kısıtlamaya gittik. Ama sağlıkta kısıtlama olmaz” dedi.

Mali bütçeden yetersiz olduğu için PCR testi alınmadığını belirten Üstel; “Bütçe yetersiz olduğu için istediğin kadar PCR alamıyorsunuz, hızlı antijen test yapıyorsunuz. Bu testlerinde verdiği sıkıntılar yaşanıyor ülkede. PCR’ların ve taramaların artması lazım” dedi.

2022 yılı bütçesinde Sağlık Bakanlığı’na ayrılan kaynak konusunda da eleştirilerde bulunan eski Sağlık Bakanı, 2021 yılının Temmuz ayına kadar harcanan mali tutarının, 2022 yılı sonuna kadar sağlığın harcaması gereken miktar olarak kaydedildiğini ifade ederek şöyle konuştu;

“Biz 2022 yılı bütçesini imzalamadık; neden imzalamadık ? Çünkü geçen sene yalnızca ilaca konan kaynak 130 milyondu. Biz o kaynağı Temmuz’a kadar harcadık. Dolayısıyla sen 130 milyonu 2022’nin sonuna kadar dersen; bu sene yaşadığımız sorunların iki mislini yaşarız. Maliye size 130 milyon ayırdıysa 131 milyon harcayamazsınız. Allah yardımcımız olsun.”



