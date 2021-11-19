Toplu taşımacılık sektörü darboğaza girdi. Kar-İş, Mayıs’tan Ekim ayına kadar akaryakıta 7 kez zam yapıldığına işaret etti ve “Bu şartlarda çalışamayacağız” mesajı verdi

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybına ve yapılan zamlara işaret ederek, hükümete “Ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Açıklamada ayrıca, bu şartlarda toplu taşımanın artık çalışamayacağı da vurgulandı.Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, yapılan zamlara tepki gösterdi; TL’nin değer kaybına dikkat çekti.“MAYIS’TAN EKİM’E 7 KEZ ZAM YAPILDI”Başkan Topaloğlu tarafından yapılan açıklamada, Mayıs’tan Ekim ayına kadar akaryakıta 7 kez zam yapıldığına işaret edildi. Açıklamada, 7 Mayıs’ta yapılan 29 kuruşluk zamla yüzde 8 oranında mazotun 5.32’den 5.61’e yükseldiği, 28 Mayıs’ta 46 kuruşluk zamla yüzde 8.50 oranında 6.07 olduğu, 21 Haziran’daki 45 kuruşluk zamla yaklaşık yüzde 8 oranıyla birlikte 6.52 olduğu belirtildi. Açıklamada, 12 Temmuz tarihindeki 29 kuruşluk zamla birlikle mazotunun fiyatının yaklaşık yüzde 6 arttığını, fiyatın ise 6.81 olduğu ifade edildi. 6 Ekim’deki 49 kuruşluk zamla mazotun fiyatının 7.30’a yükseldiğinin kaydedildiği açıklamada, mazotun 07.03 oranında zamlandığı kaydedildi. Yapılan zamların en okkalısının 28 Ekim tarihinde yapıldığının belirtildiği dernek açıklamasında, 1.14 TL’lik zammın yüzde 15.50 oranına denk geldiği ifade edildi; mazotun fiyatının 8.44 olduğu vurgulandı. Son zammın ise 0.34 kuruşluk artışla 18 Kasım tarihinde gerçekleştiğinin belirtildiği dernek açıklamasında, mazotun yüzde 4 oranında 8.44’ten, 8.78’e çıktığı aktarıldı.“BU ŞARTLARDA ÇALIŞAMAYACAĞIZ”Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu tarafından yapılan açıklamada, toplu taşımacılığının bu şartlarda çalışamayacağının altı çizilirken, şirketlerin artık zarar etmeye başladığı ifade edildi.KULLANDIĞIMIZ PARÇALARIN GİRDİ MALİYETİ DÖVİZ”Açıklamada, toplu taşımacılıkta kullanan parçaların girdi maliyetlerinin döviz üzerinden adaya girdiği belirtilirken, “Son olarak lastiklere zam geldi. Toplu taşımacılık sürdürülebilir değil” denildi. Seçim yasaklarına az bir süre kala turizm ve öğrenci taşımacılığıyla ilgili devletten ödeme hala alınamadığının kaydedildiği Topaloğlu’nun açıklamasında, “Verilen artış sıfırlandı” denildi.“BAŞBAKAN VE MALİYE BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ”Başkan Topaloğlu’nun açıklamasında, sektörün sürdürülebilir olmadığını iletmek için önümüzdeki günlerde Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşeceklerini ve yol haritası belirleneceği ifade edildi.