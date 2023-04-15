Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, "Senede 28 milyon dolar Aksa'ya kira ödeyen Devletin 'param yok' deme lüksü yoktur. Bu parayla 15 yılda 45 santral yapılırdı" dedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı,"sabotaj" iddialarını yapanlara "gülünç olmayın" diyerek, halkı malına sahip çıkmaya, hükümeti ise ısrarından vazgeçerek sendika ve uzmanları çağırarak mutabakata varmaya çağırdı.

Bıçaklı, Kıb-Tek’e yıllarca bilerek ve isteyerek yatırım yapılmadığını söyleyerek, Ersin Tatar’ın Başbakan ve Hasan Taçoy’un Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu 6 Eylül 2019 tarihinde Hükümetle imzaladıkları protokole işaret etti. Protokolde arz talebinin daha sağlıklı ve daha ucuz karşılanması adına 45 gün içinde 60 megavatlık santral yapılması için ihaleye çıkılması konusunda uzlaşıldığını belirten Bıçaklı, “45 gün daha dolmadı mı?” diye sordu.

AKSA’nın sözleşmesinin 1 yılı daha olduğunu ve sözleşmeye göre 3 yıl da opsiyonu olduğunu hatırlatan Bıçaklı, AKSA’nın 4 yıl daha enerji satmayı taahhüt ettiğini belirterek, Hükümetin acelesinin nedenini sordu.

"Senede 28 milyon dolar AKSA'ya kira ödeyen devletin 'param yok' deme lüksü yoktur. Bu parayla 15 yılda 45 santral yapılırdı" diyen Bıçaklı, yetkililerin AKSA ile ilişkileri nedeniyle bunun yapılmadığını savundu ve AKSA yetkililerinin Meclis komitesi toplantısına çağrılmasını eleştirdi.

Türkiye’den kablo ile elektrik konusuna da değinen Bıçaklı, buna itirazları olmadığını belirterek, “Ama bunu kim getirecek? Nasıl enterkonnekte olacak? Kaça mal olacak? Halka kaça satacaksınız? Kabloyla enerji gelirse ve suda olduğu gibi arıza olursa ne yapacaksınız?” sorularını yöneltti.

