“Bu mentalitede bir turizm şoförü olamaz”

Toplu Taşımacılar Birliği, papaza sözlü tacizde bulunan kişiye tepki gösterdi: “Bu mentalitede bir turizm şoförü olmaz olamaz”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere, Apostolos Andreas Manastırı'nda dine ve kültüre saygısızlık yapıp, papaza "sözlü tacizde" bulunan kişiyle ilgili açıklama yaparak, söz konusu şahsın turizm şoförü olamayacağını kaydetti.

Açıklama şöyle:

"Turizm Şoförü yıllarını bu mesleğe veren bizleriz mevzubahis şahıs Turizm Şoförü olamaz:

Sana yapılmasını istemediğin hiçbirseyi sen de başkasına yapmayacaksın.

Bizim Larnaka’da bulunan Hala Sultan Cami’deki hocamıza aynı muamele yapılsa bizler kabul eder miyiz?? Tabi ki asla.

Olacak iş değil, bir turizm şoförüne yakışmayan bu hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu mentalitede bir turizm şoförü olmaz olamaz. Bizden biri hiç olamaz. Biz yıllardır turizm taşımacılığı yapan Turizm taşımacıları olarak asla böyle bir davranışı uygun bulmadığımızı ve gerekli yaptırımın ilgili bakanlık ve mesleki ehliyet komisyonu tarafından araştırılarak hemen yapılması gerektiğini ifade etmek isteriz. Biz işimizi saygı hürmet disiplin alın teri çerçevesinde yapmaya çalışırken hep söylediğimiz denetimsizliğin başı boşluğun haksızlığın adaletsizliğin kişiye özel verilen Turistik izinlerin yarattığı tabloyu bu paylaşım dahi ortaya koymuştur. Bu şahsın mesleki ehliyetinin olup olmadığını ilgili bakanlığın hemen paylaşmasını talep ediyoruz. Gelecek cevap her şeyi açıklayacaktır."

