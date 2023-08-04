Bu Memleket Bizim Platformu: "Mücadele yükseltilecek"

Bu Memleket Bizim Platformu’nun 28 Temmuz Cuma günü, 17 örgütün bir araya gelmesiyle yeniden toplandığı belirtilen açıklamada, ülkede yaşanan sorunlara işaret edildi ve “ülkenin yaşanmaz duruma getirildiği" bildirildi

Bu Memleket Bizim Platformu, yeniden toplandığını duyurarak, yaşanan sorunlara karşı mücadeleyi yükseltmek kararı aldıklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) aracılığıyla yazılı açıklama yapan aralarında bazı siyasi partilerin de bulunduğu sendika, birlik ve inisiyatiflerden oluşan 17 örgüt, ülkede yaşanan sorunlara işaret etti ve “ülkenin yaşanmaz duruma getirildiğini” savundu.

Bu Memleket Bizim Platformu’nun 28 Temmuz Cuma günü, 17 örgütün bir araya gelmesiyle yeniden toplandığı belirtilen açıklamada, toplantıda yapılan tespitlere yer verildi.

Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, sağlık, eğitim, olmak üzere her alanda sürdürülen “dayatma ve saldırıların” Kıbrıslı Türkleri yok olma noktasına, ülkeyi de “yaşanmaz duruma getirdiği” iddia edilen açıklamada, ülkeyi yönetenlerin hayat pahalılığı, zamlar, TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesine “kayıtsız kaldığı” savunuldu.

Kriminal suçların arttığı, müdahalelerin yapıldığı, eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerin özele havale edildiği, demografik yapının değiştirildiği ileri sürülen açıklamada, Kıbrıslı Türklerin iradesinin elinden alındığı, dinselleştirme politikalarının sürdürülerek toplum mühendisliği çalışmalarının hızının artırıldığı iddia edildi.

Açıklamada, toprak, dağ, taş, kıyıların “peşkeş çekildiği” savunularak, çevre sorunlarına işaret edildi.

Toplumsal mücadelenin örgütlenmesi gerektiği düşüncesiyle platforma üye örgütlerin yeniden toplandığı kaydedilen açıklamada, ilkesel ve eylemsel birlikteliği sağlama, “dayatana ve dayatmalara” karşı mücadele etme, buna seyirci kaldığı savunulan uluslararası camiaya ulaşma hedeflerine yönelik mücadeleyi yükseltme kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıslı Türklere karşı dayatmalar ve ekonomik paketlerle gerçekleştirildiği savunulan toplumsal yok oluşa karşı da her türlü mücadeleyi yükseltmek kararına varıldığı, Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıslı Türklerin çözüm sürecinde özne olması yönünde mücadele edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamaya imza atan örgütler şunlar: “Bağımsızlık Yolu, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, ÇAĞ-SEN, Basın-Sen, BES, BKP, DEV-İŞ, Girne Düşünce Derneği, KOOPSEN, KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, Özgürlük İnisiyatifi, SOL Hareket, TDP, YKP.”



