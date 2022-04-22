“Bu maskaralığın içine "hukuk" sosu eklemeyin



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamasındaki “İstifa tek taraflıdır. Cumhurbaşkanı olarak uygulama durumundaydım” söylemine atıfta bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Halka yaşatılan bu maskaralığın içine "hukuk" sosu eklemeye kalkmayın bari” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Neymiş? İstifa tek yanlı bir işlemmiş, o yüzden Sn. Tatar "hukuken" bunu kabul etmek zorunda kalmış. Ama bir başbakanın kabinedeki bir bakanı değiştirme talebi "çift yanlı" demek! Halka yaşatılan bu maskaralığın içine "hukuk" sosu eklemeye kalkmayın bari!

Kendinizi bu halkın tamamından akıllı, bu halkla istediğiniz gibi dalga geçebilecek kadar akıllı mı zannediyorsunuz gerçekten?!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet krizini sosyal medyada yorumlamaya devam etti.

Tufan Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Eskisi istikrarlı bir şekilde iki ay sürdü. Şimdi bu arkadaşlar "yenisi"ni kuracaklar. Birbirileriyle hükumet kurma görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerinin sonunda Bakanlar Kurulu listesini büyük bir ciddiyetle Cumhurbaşkanına sunacaklar. Sonra listeyi Meclis'te okuyacaklar. Sonra "yeni hükumet programı" okunacak. Ardından "yeni hükumet programı" üzerinde görüşmeler yapılacak. Onun ardından güven oylaması yapılacak. Bu arada bugüne kadar Meclis'e sevk ettikleri yasa tasarıları kadük olacak. Onları yeniden Meclis'e sevk edecekler... Arada "onaylanmayan bakanlar" falan olursa iş daha da uzayacak. Bu uzun uzadıya süreç yaşanırken Mart ayı elektrik faturaları, alkollü içki zammı, hala Meclis'e ulaşmayan Protokol falan bekleyecek. Acelemiz yok! Hele bu arkadaşlar insanlarımız krizin altında ezilirken bütün bu sorumsuzluk ve ciddiyetsizliği büyük bir ciddiyetle ve törenle yerine getirsinler ondan sonra bakarız!"



