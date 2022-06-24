Tatar’ın helikopterle yangın bölgesini incelerken el sallayarak gülümsediği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Dt. Ünal Üstel ile birlikte Ercan Havalimanı’ndan kalkan helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
İnceleme anında Tatar'ın neşeli hali dikkat çekti.
Ülkede adeta yas havası hakimken Tatar'ın gazetecilere gülümseyerek poz vermesi büyük tepki çekti.
Tatar’ın Fuat Oktay’la helikopterle yangın bölgesini incelerken çekilen ve Tatar’ın o anlarda el sallayarak gülümsediği fotoğraf dün sosyal medyada da gündem oldu.
Sosyal medyada yoğun tepki çeken fotoğrafa CTP Milletvekili Armağan Candan da tepki gösterdi. Candan’ın “Bu manzarada gülünecek ne var” dedi.