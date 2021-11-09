Bu kez ucuz atlatıldı

Murat ASLAN
Tatlısu - Küçükerenköy Anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 11.45 sıralarında meydana geldi.
52 yaşındaki Richard Allan, yönetimindeki KY 927 plakalı araç ile Küçükerenköy istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak su kanalına düştükten sonra kontrolsüzce tekrar yola giriş yaptıktan sonra bu sefer yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
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