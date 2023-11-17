Bu kez okulun duvarı yarıldı

Bir süre önce okulun duvarlarından mermer parçaları düşen Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde bu kez okulun duvarı boydan boya yarıldı. Çatlakların onarımı, okulda bulunan ekipler tarafından yapıldı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde (GMTMK) bu kez de okulun duvarı boydan boya yarıldı.GMTMK'da daha önce ise okulun duvarlarından mermer parçaları düşmüş, ancak bu olay ders sırasında gerçekleştiği için şans eseri herhangi bir yaralanma olmamıştı.Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, Gazimağusa Türk Maarif Koleji'ndeki duvar çatlağının onarımının yapıldığını kaydetti.Bakanlığın yazılı açıklamasında konuyla ilgili, “Okulumuzun Okul İdaresi tarafından Bakanlığımıza bildirilmiş ve iki blok arasında bulunan çatlakların onarımı, okulda bulunan ekipler tarafından gerçekleştirilmiştir” denildi.