Bu kez okulun duvarı yarıldı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde (GMTMK) bu kez de okulun duvarı boydan boya yarıldı.
GMTMK'da daha önce ise okulun duvarlarından mermer parçaları düşmüş, ancak bu olay ders sırasında gerçekleştiği için şans eseri herhangi bir yaralanma olmamıştı.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, Gazimağusa Türk Maarif Koleji'ndeki duvar çatlağının onarımının yapıldığını kaydetti.
Bakanlığın yazılı açıklamasında konuyla ilgili, “Okulumuzun Okul İdaresi tarafından Bakanlığımıza bildirilmiş ve iki blok arasında bulunan çatlakların onarımı, okulda bulunan ekipler tarafından gerçekleştirilmiştir” denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.