Bu kez de şans Lefkoşa’ya güldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 72623 numaralı bilete isabet etti. Bilet,Lefkoşa bayisi Derya Duru tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 50 TL olarak, 31 Ocak 2023 itibarıyla satışa sunulacak.
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72623
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
64538
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
50657
60044
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
30461
51752
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
42299
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59832
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33331
37731
60056
68797
74155
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08705
20343
29958
30214
43033
54922
64723
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69074
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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01946
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20139
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500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
220
522
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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74
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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