Bu kez de şans Lefkoşa’ya güldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 72623 numaralı bilete isabet etti. Bilet,Lefkoşa bayisi Derya Duru tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 50 TL olarak, 31 Ocak 2023 itibarıyla satışa sunulacak.

500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

72623

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64538

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

50657

60044

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

30461

51752

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

42299

54789

59832

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33331

37731

60056

68797

74155

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08705

20343

29958

30214

43033

54922

64723

66099

69074

70062

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01946

14928

18985

20139

23889

36411

52551

52889

58592

62266

62554

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79063

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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522

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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