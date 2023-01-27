Bu ihmale ne kadar daha göz yumulacak?

57 yaşındaki İskan Aruk, havaalanında sağlıkçı ve ambulans yok diye canından oldu. Aradan beş gün geçti, havaalanında hala önlem alınmadı, devlet birimleri seyirci kaldı. Önlem alınması için daha kaç canın daha gitmesi gerekiyor?

Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan sağlıkçı ve ambulans sorunu nedeniyle geç müdahale sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki İskan Aruk’un ardından hala önlem alınmadı. Havaalanında ne sağlık merkezi ne de ambulans konuşlandırıldı. Sağlık Bakanlığı olaya karşı sessiz kaldı.

İhmalin neden olduğu ölümün ardından Havalimanının işletmecisi, Taş Yapı firması T&T’ye, soruşturma açıldı. Bakan Arıklı “Soruşturma sonrasında gereken ceza uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği de konunun önemine dikkat çekti. Dernek Başkanı Dr. Mehmet Zeki Avcı, Havaalanı’nda hiç ambulans bulunmamasının, Sivil Havacılık kurallarına uygun olmadığı gibi yapılan sözleşmelere de uygun olmadığını belirtti.

Avcı, “Günde binlerce yaşlı, hasta ve çocukların seyahat ettiği, ciddi kazaların olabileceği Havaalanı’nda tüm insanların sağlık güvenliği olmaması kabul edilemez” dedi.









