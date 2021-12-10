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Bu gidişle evimize ekmek bile götüremeyeceğiz!

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Vatandaşın bir marketten aldığı bir ekmek, bir paket pide ve sandviç ekmeğin fiyatı 54 TL tuttu!

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Bu gidişle evimize ekmek bile götüremeyeceğiz!
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Ülkemizde son bir ay içinde yaşanan döviz artışı nedeniyle iğneden ipliğe her alanda yapılan zamlar vatandaşın canını yakarken isyanlarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dile getiriyorlar.
Bir vatandaşımız geçtiğimiz gün evine dönerken ekmek almak için bir marketten aldığı ekmek, pide ve sandviç ekmeğine ödediği 54 TL nedeniyle şaşkınlığı sosyal medyadan alışveriş fişini paylaşarak dile getirdi.
Bir yıl öncesine kadar bu üç ürüne toplamda 30 TL bile vermezken bugün 54 TL ödemesine isyan ederek “Gel de yaşayabilirsen yaşa. Bu gidişle evimize ekmek bile götüremeyeceğiz” dedi. 
 
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