Bu gece kandil, yarın tatil

Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek. Mevlid Kandili dolayısıyla yarın resmi tatil olacak

İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili yarın gece idrak edilecek. Mevlid Kandili dolayısıyla Çarşamba günü resmi tatil olacak.

Mevlid Kandili dolayısıyla bugün saat 19.15’te Hala Sultan Camii'nde Mevlid Kandili Özel programı yer alacak.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

ÜNSAL’DAN MESAJ

Öte yandan Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal kandil nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“26 Eylül Salı gününü Çarşambaya bağlayan gece Kur’an-ı Kerim’de ahlakı övülen, Allah’ın insanlara rahmet elçisi olarak gönderdiği, Peygamberlik zincirinin son halkası, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumu vesilesiyle kutlayacağımız Mevlid Kandilidir.

Mevlid Kandilini kutlarken, Hz. Peygamberi örnek almak, O’nun insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı daveti günlük hayatımıza yansıtmak ve güzel ahlakını bilinçli bir hayat tarzı olarak davranışlarımızın merkezine koymamız gerektiğini bir kez daha hatırlamalıyız.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber Efendimizin (s.a.s.) bizlere örnek olarak sunulan hayatında; Hz. Peygamberin Allah’ın emirlerine, ailesine, dostlarına ve çevresine vefa örnekleri ile dolu olduğunu görmekteyiz. Peygamber efendimizin hayatında tüm peygamberlere ayrı ayrı vefa duyması, kendisinden sonra yaşayacak olan ümmeti için vefa göstermesi gibi nice vefa örneklerine tanık olmaktayız”

“HİLYE-İ ŞERÎF ESERLERİ SERGİSİ VE KONFERANSI DÜZENLENECEK”

Ünsal mesajında bu yıl Mevlid-i Nebi haftası kapsamında bugün saat 14.00’te Hala Sultan Camii konferans salonunda Peygamber sevgisinin Türklere özgü yansımasının kelimelerle resmedildiği Hilye-i Şerîf eserleri sergisi ve konferansı düzenleneceğini belirtti.

Sergide Anavatan Türkiye’den gelen ve alanında mahir hattatların kaleme aldığı Hilye-i Şerif eserlerinin sergileneceğini belirten Ünsal, serginin hemen ardından Hilye-i Şerif konulu konferans düzenleneceğini kaydetti.

Bu çerçevede, Salı akşam 19:15’te yine Hala Sultan Camii'nde Mevlid Kandili Özel programı düzenleneceğini belirten Ünsal, tüm halkı programlara davet etti.

